Сеул, , 12:34 — REGNUM

Представители ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) опубликовали результаты своего исследования глобальной портовой индустрии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Development Corporation.

Согласно индексу линейных подключений портов (LSCI), южнокорейский порт Пусана занял третье место в рейтинге портов.

Известно, что Конференция ООН по торговле и развитию ежегодно публикует рейтинг 900 контейнерных портов с 2006 года.

Известно, что в 2019 году на первой строчке рейтинга, оценивающий географию сервисов, связывающих каждый контейнерный порт с другими портами мира, расположился порт Шанхая, на втором — порт Сингапура.

Согласно результатам прошлогоднего исследования, южнокорейский порт занял четвертую строчку в рейтинге после Шанхая, Сингапура и Нинбо.

Как отметили специалисты Korea Development Corporation, в этом году на рост индекса повлияло увеличение объема перевалки грузов.