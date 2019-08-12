Оренбург, , 11:43 — REGNUM

Вопросы повышения оплаты труда и ликвидации задолженности должны быть решены в Оренбуржье в первую очередь. На этом сделал акцент врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер 12 августа во время заседания межведомственной комиссии, где обсуждалась ситуация по выплате заработной платы и результаты работы по погашению долгов за последние два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Президентом поставлена задача: до 2024 года повысить реальные доходы граждан и снизить уровень бедности в два раза. Мы над этим работаем. На сегодня в регионе 51 организация в банкротстве. Сумма задолженности перед работниками — 173 млн рублей», — сказал Паслер.

Врио губернатора подчеркнул, что каждый руководитель должен понимать, когда надо поставить точку, чтобы не усугублять ситуацию: «Наша общая задача — укрепление дисциплины в оплате труда. Мы должны заниматься не только уже зафиксированными фактами, но и вести предупредительную работу по недопущению задолженности».

По данным регионального минтруда, в целом по Оренбуржью за июнь — июль 2019 года выплачены долги на сумму 188 млн рублей. Это результат совместной межведомственной работы. С начала года погашено 471 млн 350 тыс. рублей.