Орел, , 11:40 — REGNUM

Орловская область намерена развивать сотрудничество с Республикой Индонезия — об этом шла речь на встрече губернатора Андрея Клычкова с делегацией провинции Западная Суматра Республики Индонезия под руководством губернатора провинции Праитно Ирвана, сообщила пресс-служба облправительства 12 августа.

«Наш регион заинтересован в реализации совместных проектов в различных отраслях. Прежде всего это промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм, культура», — отметил на встрече Андрей Клычков.

Глава Орловской области отметил потенциал региона по целому ряду направления, от экспорта коммунальной техники, холодильного оборудования, изделий силовой электроники, нефтеналивного, топливораздаточного, упаковочного оборудования, керамической плитки до IT-технологий. Также обсуждались возможности сотрудничества в сфере образования — губернатор Орловской области высказал готовность рассмотреть вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве между ОГУ имени И. С. Тургенева и одним из ведущих вузов Западной Суматры, которое, в частности, будет предполагать обмен студентами. Еще одно направление — реализация совместных туристических программ как на территории Орловской области, так и в Западной Суматре.

Андрей Клычков и Праитно Ирван подписали письмо о намерениях между правительством провинции Западная Суматра Республики Индонезия и правительством Орловской области по установлению сотрудничества.

По данным облправительства, внешнеторговый оборот Орловской области с Республикой Индонезия в 2018 году составил 1 млн долларов США (только экспорт), что на 11% выше аналогичного показателя 2017 года. В январе-мае 2019 года — 191,8 тыс. долларов США (экспорт — 179,6 тыс. долларов США, импорт — 12,2 тыс. долларов США).