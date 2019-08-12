Москва, , 11:37 — REGNUM

Грузовой оборот российских морских портов за семь месяцев 2019 года составил 483,4 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В общем объёме перевалки на сухие грузы пришлось 214,2 млн тонн (уменьшение по отношению к январю-июлю прошлого года составило 4%), на наливные грузи 269,2 млн тонн (+10,1%).

Лидерами прироста переработки грузов остаются Каспийский (+47%) и Арктический (+22,9%) бассейны. Отмечается, что снижение общего объема перевалки сухих грузов стало результатом сокращения их переработки почти на четверть в Азово-Черноморском бассейне.

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