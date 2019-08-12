Москва, , 11:58 — REGNUM

Нынешняя величина золотовалютных резервов РФ выглядит избыточной, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за последние четыре года эти резервы выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«С точки зрения структуры золотовалютных резервов Россия поступает правильно, увеличивая долю золота и уменьшая долю американских ценных бумаг, — сказал Колганов. — А вот что касается общего объёма золотовалютных резервов, то, на мой взгляд, они действительно избыточны. Как известно, никакими резервами предотвратить развитие кризисных ситуаций нельзя. А размеры резервов, необходимые для того, чтобы не допустить катастрофического сценария на финансовом рынке, они, в общем, не настолько велики, как это сейчас есть у России. Насколько я знаю, эксперты изучали использование их для поддержания финансового рынка в условиях кризиса [и выяснили, что] РФ никогда более 300 млрд рублей на эти цели не использовала».

Напомним, как сообщило ранее агентство Bloomberg, по данным МВФ, за последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45%, составив таким образом 518 млрд долларов.

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