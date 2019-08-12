Хабаровск, , 11:23 — REGNUM

Власти Хабаровского края пытаются решить проблему с прохождением предстоящего отопительного сезона. Но возможностей у отягощенного колоссальным госдолгом региона мало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В целях финансового обеспечения «северного завоза» в министерство ЖКХ края направлено дополнительно 441,6 млн рублей. Но этой суммы явно недостаточно на безболезненное прохождение зимы. Долг за поставки топлива прошлого года только одного Советско-Гаванского района, согласно решению Арбитражного суда Хабаровского края, составляет 419 млн рублей. 182 млн рублей — долг самого северного Охотского района.

«Сегодня первоочередная задача — «северный завоз». Поскольку уже должны грузить танкеры и завозить топливо в населённые пункты», — привело слова первого заместителя министра ЖКХ Елены Костенко ИА ДВ-Новости.

Но на календаре август. А грузить топливо и завозить его в северные районы всегда начинают в июне. Таким образом, «северный завоз» в Хабаровском крае проходит с колоссальным опозданием. В Охотском районе, который зависит от завоза топлива морем, скоро начнутся шторма и перекачать топливо в береговые мощности будет проблематично. Танкер в такую погоду к Охотску не подойдет.

В Советской Гавани краевые власти намерены найти деньги на оплату долгов за прошлый год и на прохождение предстоящего отопительного сезона в судах. Они надеются взыскать долги с управляющих компаний. Но это возможно лишь в тех случаях, если у «управляек» в дотационном районе с бедным населением такие деньги есть.

Как сообщало ИА REGNUM, северные территории Хабаровского края ждут больших проблем с отопительным сезоном 2019 — 2020 годов. Районы задолжали сотни миллионов рублей за топливо, платить нечем, правительство края, ранее помогавшее районам с оплатой топлива на зиму. Теперь делать этого не спешит.