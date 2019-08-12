Москва, , 11:17 — REGNUM

В России сокращается количество государственный предприятий и компаний. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три года их число уменьшилось на 9%.

На начало 2019 года общее количество предприятий с государственным участием, включая государственные учреждения, составляло 59,6 тысячи. В то время как на начало 2016 года этот показатель превышал 65,5 тысячи, пишет РБК. Также почти на треть — с 1557 до 1084 — снизилось и число акционерных обществ с долей государства.

По данным органа статистики, значительнее всего сокращение коснулось госпредприятий, работающих в сфере обрабатывающей промышленности (таковых стало меньше в три раза), в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта (на 42,7%), в строительстве — на 33,5%. Кроме того, существенно сократилось и число госпредприятий в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, а также здравоохранения и соцуслуг. А вот число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды, напротив, выросло на 27%.

Больше всего убыточных предприятий оказалось среди гостиниц и предприятий общепита с участием государства (62,5%), оборонных предприятий (60%), строительных (58,8%) и предприятий в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта (53,8%).

Экономисты предполагают, что такая тенденция может быть вызвана реорганизацией государственного сектора экономики.

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