Москва, , 10:39 — REGNUM

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась. Не заметили таких изменений 14%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробности: В РФ могут запретить уничтожать пригодные для употребления продукты питания

74% опрошенных убеждены, что уменьшение упаковки организованно производителями продуктов. 38% респондентов считают это делают магазины или торговые сети. По мнению 65%, основная цель таких манипуляций — обмануть покупателей.

У 60% респондентов уменьшение веса и объёма упаковок продуктов питания вызывает негативную реакцию. Чаще сильное раздражение испытывают жители маленьких городов (65%) и сёл (64%), реже — молодёжь в возрасте 18−24 лет (52%).

Опрос проведен 3 августа 2019 года. В опросе принимают участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выступил с предложением, в России необходимо на законодательном уровне запретить уничтожать продукты питания, пригодные к употреблению.

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