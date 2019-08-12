Туркменбаши, Туркмения, , 10:31 — REGNUM

Туркмения планирует наладить паромное сообщение с рядом российских субъектов. Об этом на полях первого Каспийского экономического форума заявил советник министра иностранных дел Туркмении Сердар Дурдыев, пишет ТАСС.

«Работаем. Сейчас один из приоритетов с Астраханской областью, вот целая делегация приехала [на форум], уже давно ведётся плотное обсуждение», — сказал Дурдыев, отвечая на вопрос о сроках начала работы паромного сообщения между Туркменбаши и Астраханью.

При этом он ответил, что Туркмения также рассчитывает создать паромное сообщение с регионами Северного Кавказа, в частности с Дагестаном. Напомним, паромное сообщение Махачкала — Туркменбаши было запущено в 2002 году, но из-за финансовых трудностей просуществовало лишь около года.

Читайте также: Порты Дагестана и Туркмении соединит паромное сообщение

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года во время рабочего визита в Дагестан торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров сообщил, что паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши будет запущено во второй половине 2019 года. Потенциальный объём грузопотока прогнозируется на уровне свыше 30 млн тонн в год.