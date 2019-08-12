Москва, , 10:23 — REGNUM

Поход в магазин в июле обошелся жителям России в 546 рублей. Среднее значение на десять рублей (на 1,8%) меньше июньского показателя, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Размер июльского чека оказался самым низким с августа прошлого года (537 рублей), но по сравнению с июлем прошлого года увеличился на 3,6%. Относительно июня средний чек подрос на Дальнем Востоке (+3,5%, до 650 рублей) и — совсем немного — в Москве (+0,1%, до 707 рублей).

Уменьшился этот показатель в Северо-Западном федеральном округе (-3,2%, до 598 рублей), на Урале и в Сибири (-3,1%, до 559 рублей и 462 рублей соответственно), в Поволжье (-2,3%, до 496 рублей), в Центральном и Южном федеральных округах (-1%, до 601 рубля и 574 рублей соответственно).

Президент холдинга Андрей Милехин объяснил уменьшение размера среднего чека общим снижением повседневных расходов, которое наблюдается в середине лета. Так, в магазинах дешевеют овощи и фрукты, а приусадебные хозяйства дают собственный урожай.

Вместе с тем средние расходы на повседневные покупки за месяц подросли в дискаунтерах (+1,4%) и магазинах традиционной торговли (+5,7%). В гипермаркетах и супермаркетах снижение составило 5,9% и 2,3% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне индекс среднего чека показал снижение третий месяц подряд. Тогда покупатели оставили в отечественных магазинах по 513 рублей, что на 8 рублей (— 1,5%) меньше, чем в мае. Основу исследования составляют потребительские данные 40 тыс. горожан.

Читайте также: Средний чек жителя России уменьшился третий месяц подряд