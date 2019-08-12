Москва, , 09:54 — REGNUM

В России на сегодняшний день экспорт продукции планируют начать 12% российских малых и средних компаний, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистам Аналитического центра НАФИ.

«Каждая 10-ая организация малого и среднего бизнеса (12%) пока не осуществляет экспорт в другие страны, но планирует заняться этим», — говорится в исследовании.

По данным опроса, в настоящее время экспортом занимаются 7% предприятий малого и среднего бизнеса, а в конкуренции с зарубежными компаниями наиболее уверенно себя чувствуют предприятия, которые занимаются обрабатывающим производством, пишет ТАСС.

Отмечается, что опрос проводился в июне текущего года среди 500 руководящих сотрудников малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в восьми федеральных округах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития РФ «особые опасения» вызывает сокращение российского экспорта. По мнению специалистов, причин сокращения экспорта несколько. К их числу отнесли соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, но есть и другие аспекты.

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