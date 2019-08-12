Москва, , 09:51 — REGNUM

Диапазонная торговля на локальном валютном рынке, сложившаяся к концу прошлой недели имеет шанс на продолжение, но при более высоком курсе национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Московской бирже диапазон для доллара США сформировался в границах 65,00 — 65,70 руб., евро показал более размашистое движение между уровнями 72,60 — 73,80 руб. Основными факторами давления на рубль оказались падение нефтяных цен и введение нового пакета санкций США», — пояснил эксперт.

Однако 9 августа наблюдалось восстановление нефтяных цен. Смесь Brent выросла выше $58 за баррель после тестирования уровней в районе $55,80. Кроме того международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня BBB — до BBB c прогнозом — стабильный. Эти события могут оказать некоторую поддержку российскому рублю.

«Котировки по основным валютам имеют шанс сместиться к нижней границе сложившихся диапазонов. Курс доллара может протестировать сверху уровень 65 руб., евро может снизиться к отметке 72,60 руб.», — полагает Егоров.

Читайте также: Рубль ждет новых драйверов