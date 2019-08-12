Цхинвал, , 09:51 — REGNUM

Руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев отметил в беседе с журналистами, что в этом году в республике нет случаев заболеваний африканской чумой среди свиней, сообщило 12 августа ИА «Рес».

При этом, отметил Маргиев, ограничения, наложенные Россельхознадзором на Южную Осетию в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в 2018 году, сохраняются. Ранее был наложен запрет на вывоз живых свиней, продукции из мяса свинины. Запрет касается также бахчевых, корнеплодов и зеленых культур.

По словам Маргиева, вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в 2018 году в Знаурском районе. Ветеринарам удалось локализовать распространение заболевания, павшие животные были утилизированы. Всего от вспышки АЧС пало около 160 голов свиней.

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