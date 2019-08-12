Москва, , 09:49 — REGNUM

В России начали ускорятся темпы экспорта пшеницы. Так, только первой недели августа поставки выросли до 1,3 млн тонн. Это на 18% больше, чем неделей ранее. Об этом 12 августа сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.

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Экспорт российской пшеницы сократился почти в два раза

Отмечается, что всего по итогам августа отгрузки могут достигнуть 3,8−4,2 млн тонн. Однако поставщики жалуются на невысокий уровень мировых цен на пшеницу, которые упали из-за хорошего урожая в Европе, и большие претензии со стороны зернопроизводителей, которые не хотят снижать цену на свою продукцию.

По оценкам экспертов, если в 2018 году стоимость российской пшеницы в августе доходила до $235 за тонну, то этой осенью она вряд ли превысит и $200 за тонну. Поддержать российского производителя может открытие рынка Саудовской Аравии, однако России придётся выдержать конкуренцию с Украиной, Румынией, Германией, Польшей и странами Прибалтики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Росстат опубликовал данные, согласно которым в России наблюдаются самые высокие цены на хлеб за последние десять лет. Так, с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. При этом значительнее всего повысилась стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.

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Минсельхоз: ситуация с ценами на хлеб стабильная

При этом в Минсельхозе заявили, что не наблюдают резких ценовых колебаний на хлеб, оценив ситуацию на рынке хлеба как стабильную. По данным ведомства, повышение розничных цен на этот продукт питания с начала 2019 года примерно соответствует уровню инфляции. Кроме того, ожидаемый на уровне 118 млн тонн урожай зерна позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации, заверило министерство.