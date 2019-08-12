Магадан, Магаданская область, , 09:58 — REGNUM

Аукцион на строительство детского сада в Третьем микрорайоне Магадана выиграла московская компания «Энерго-строй», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего было две заявки.

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На сайте госзакупок опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона, из которого следует что две заявки рассмотрены и победителем признано ООО «Энерго-строй». Компания предложила за исполнение контракта 402 123 107,42 рублей, второй участник — «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Яламова» из Екатеринбурга указал стоимость на 2 млн больше.

«Энерго-строй», в котором соучредитель сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки — Артём Чайка, занимается ремонтом здания для технопарка «Кванториум» в Магадане и разрабатывает документацию по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов за 80 млн рублей в Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Чайка в 2014 году выкупил у РЖД убыточную компанию «ПНК», куда входило около 20 щебёночных заводов. По словам отца, он смог сам сделать предприятие прибыльным за короткое время.