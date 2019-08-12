Киев, , 09:48 — REGNUM

За период с января по июль 2019 года импорт свинины на Украину в денежном выражении в 10 раз превысил экспорт, сообщило 12 августа информационное агентство «УНН» со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Украина импортировала 13,5 тыс. тонн свинины на общую сумму $25,7 млн, а экспортировала всего 1,1 тыс. тонн на сумму $2,6 млн.

Главным поставщиком свинины на Украину стала Польша. Она поставила Украине свинину на сумму 12,4 млн. На втором месте находится Германия — $5 млн. На третьем месте — Нидерланды ($2,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, из-за эпидемии африканской чумы свиней через два-три года Украина может лишиться свиноводства.

Читайте также: Через три года Украина может лишиться свиноводства — эксперты