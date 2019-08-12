Хабаровск, , 09:36 — REGNUM

Павильон Хабаровского края на Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре 2019 года во Владивостоке, будет представлять транспортно-логистический потенциал региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Своей экспозицией власти Хабаровского края хотят продемонстрировать исключительные транспортно-логистические возможности региона — морские порты, особенно Ванино-Советско-Гаванский транспортный узел, железнодорожные мощности и авиационные.

Как сообщало ИА REGNUM, павильон Хабаровского края на V ВЭФ обойдётся краевой казне в 37 млн рублей.