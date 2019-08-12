Оренбург, , 09:29 — REGNUM

В Оренбургской области наибольшую часть экспорта зерна составляет ячмень, рожь и пшеница. Основной объем поднадзорной продукции отгружен в Казахстан — более 81 тыс. т, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

На втором месте по объемам отгрузки зерна находится Латвия — 51 тыс. тонн зерна, на третьем месте Азербайджан — 11,7 тыс. тонн пшеницы продовольственной, на четвертом — Грузия (9,5 тыс. тонн зерна).

Менее 1 тыс. тонны приходится на такие страны, как Иран (0,6 тыс. тонн), Польша (0,5 тыс. тонн), Германия (0,26 тыс. тонн), Болгария (0,15 тыс. тонн), а также Армения и Эстония — по 0,2 тыс. тонн.

За семь месяцев 2019 года забраковано 67,23 т ржи, 265,32 т подсолнечника и 66 т ячменя, которые предназначались для экспорта в Казахстан и Грузию. Причиной брака стали обнаруженные карантинные объекты. В результате к отправке были предложены другие партии зерна.