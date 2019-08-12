Сеул, , 09:28 — REGNUM

В первой половине 2019 года процентный доход банков Южной Кореи превысил отметку 20 трлн вон (~$16,44 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года процентный доход южнокорейских банков составил 20,6 трлн вон (~$16,94 млрд), что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что процентный доход банков растет на протяжении двух полугодий подряд со второй половины 2018 года.

Во втором квартале 2018 года процентный доход южнокорейских банков впервые превысил отметку в 10 трлн вон (~$8,22 млрд), в третьем квартале — 10,2 трлн вон (~$8,38 млрд), в четвертом — 10,6 трлн вон (~$8,71 млрд), в первом квартале 2019 года процентный доход банков составил 10,1 трлн вон (~$8,3 млрд), во втором — 10,5 трлн вон (~$8,63 млрд).

В первой половине текущего года непроцентный доход банков также увеличился на 17,2%, до 3,6 трлн вон (~$2,96 млрд). Кроме того, как отметили специалисты, с ростом процентного и непроцентного доходов увеличилась и чистая прибыль банков. В первой половине года чистая прибыль составила 8,7 трлн вон (~$7,15 млрд).

Налог на прибыль сократился на 500 млрд (~$411,18 млн), до 2,6 трлн вон (~$2,13 млрд).

Рентабельность активов увеличилась на 0,02%, до 0,67%, а рентабельность собственного капитала составила 8,64%, что на 0,21% больше по сравнению с прошлым годом.

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.

Рентабельность активов — финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов компании для генерации выручки.