Оренбург, , 09:13 — REGNUM

В Оренбургской области итогом контроля за качеством зерна и растений как для перевозок внутри России, так и на экспорт, за семь месяцев 2019 года стал отказ в 40 случаях в выдаче фитосанитарного сертификата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Для внутрироссийских перевозок проконтролирована подкарантинная продукция в объеме 649,9 тыс. тонн, 5,1 тыс. штук и 120,8 кубометров. При вывозе с территории Оренбургской области на экспорт проконтролировано 228,5 тыс. тонн, 180,9 тыс. штук, 0,9 тыс. кубометров.

Причинами отказа в выдаче фитосанитарных сертификата стало предоставление неполного пакета документов и обнаружение карантинных объектов. В 31 случае из-за обнаружения амброзии трехраздельной и горчака розового отказано в выдаче карантинных сертификатов.