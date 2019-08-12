Казань, , 09:13 — REGNUM

В Татарии сложная погодная ситуация по-прежнему не позволяет заниматься уборкой хлеба в полную силу. Если ещё в июне в республике был серьёзный дефицит осадков, то уже на конец июля их был излишек, и дожди в ряде районов всё ещё не закончились. Часть полей с ячменём, к примеру, уже «вышли на перестой», а «это большие потери урожая». Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил на видеосовещании выходного дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ахметов отметил, что «в июне мы испытывали серьёзный дефицит осадков, а конец июля, наоборот, — изобилие влаги».

"Только в третьей декаде июля выпала месячная норма, а на днях, с 5 на 6 августа, т. е. за сутки выпала ещё месячная норма. В отдельных территориях — Камское Устье, Лаишево метеопосты за эти же сутки зафиксировали полутора-месячную норму осадков. И они до сих пор не прекратились. Это, безусловно, серьёзно усложняет уборку хлебов. Сегодня погода не августовская, а напоминает по характеру конец сентября», — заявил в своём докладе министр.

При этом он уточнил, что урожай, несмотря на погоду, хороший и у зерновых, и у овощных культур, и у кукурузы. Министр поставил задачу — «уборка с минимальными потерями урожая» и посетовал, что «не везде удаётся поменять ментальность не только глав фермерских хозяйств, но и руководителей крупных хозяйств, которые ждут сухое зерно на корню». Особую тревогу у главы минсельхозпрода вызывают Агрызский, Бугульминский, Алексеевский, Черемшанский районы, а также Бавлы и Менделеевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее районам уже настоятельно рекомендовали пересмотреть тактику уборки урожая и активнее задействовать зерносушильные аппараты.

На 10 августа 2019 года было убрано 158 тыс. га — 11% площадей против 478 тыс. га в прошлом году. Намолот составил 518 тыс. тонн при урожайности 32,7 ц/га, что на 4,1 ц/га выше аналогичного периода 2018 года.

Проблемы отмечаются у оставшихся озимых, и на полях с ячменем, где часть урожая перестояла, что в результате приведёт к потерям урожая.

Читайте также: В Татарии из-за погоды пересмотрят тактику уборки урожая

А также: «Испытание погодой»: аграрии и сельчане Татарии в тревоге за урожай

Марат Ахметов также уточнил, что цены на зерно этого урожая будут выше прошлогодних, так как ряд регионов Поволжья затронула засуха. В Татарии погода привела к гибели озимых, но это, по словам министра, на ценах на хлеб не скажется.

Читайте также: Глава минсельхоза Татарии: цены на зерно будут выше прошлогодних