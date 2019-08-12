Курган, , 09:15 — REGNUM

В Курганской области должна снизиться стоимость квадратного метра в первичной жилой застройке. Это необходимо для увеличения объёмов ввода социального жилья, заявил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьёв на совещании с участием полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова.

Как отметил Анатолий Воробьёв, по состоянию на 1 августа в регионе ввод жилья составил 125 тысяч квадратных метров, из них многоквартирные дома — 30 тысяч «квадратов» и 95 тысяч — индивидуальная застройка. Что составляет 56% от годового плана.

Обеспеченность населения Курганской области жильем составляет 25,6 квадратных метра на человека, что приближено среднероссийскому показателю 25,8 кв. м и превышает среднее значение в 25,4 кв. м по Уральскому федеральному округу. При этом средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Курганской области на первичном рынке жилья составляет 44 595 рублей, что на 27% превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установленную приказом Минстроя РФ.

На данный момент проводится совместная работа с Минстроем России по пересмотру установленной для Курганской области средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в целях увеличения объемов ввода, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

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