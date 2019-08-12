Москва, , 09:04 — REGNUM

Ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств и ограничить маркетинговые бонусы для аптек предложили депутаты Госдумы РФ. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ».

Издание ссылается на новую версию технического задания подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств. Авторы документа также предложили пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибьютора.

«Из документа следует, что депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства», — говорится в публикации.

Фиксированная наценка, полагает руководитель подгруппы депутат Елена Панина («Единая Россия»), позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. В определении критериев примут участие представители отрасли.

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Знакомый с работой подгруппы источник издания добавил, что единую наценку могут ввести на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это сократит стремление продавать дорогие препараты, наценка на которые сейчас высока и дает максимальную прибыль.

Также предложено запретить деятельность сети аптек, если в каком-либо регионе доля такой компании превышает 35%, а по России в целом — 15%. Аптеки, полагают авторы документа, должны отводить не менее 50% витрин под отечественные препараты, а фармацевты обязаны рассказывать покупателям о недорогих отечественных аналогах лекарств.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о падении продаж недорогих лекарств в российских аптеках впервые за три года. Производители объяснили это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.

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