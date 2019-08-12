Москва, , 08:58 — REGNUM

Жители городов России не экономят на развлечениях. В таким выводам пришёл исследовательский холдинг Ромир, проведя анализ трат населения крупных городов на развлечения в 2018 году.

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Лидируют по тратам на HoReCa (точки оказания услуг общественного питания) жители городов Архангельск и Калининград — 6,2% и 6% соответственно. Также в тройке лидеров Вологда — 5,5%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ниже — 5,3%.

На кино больше всех в Вологде — 2,7% от общих расходов у жителей Вологды уходят на покупку билетов в кинотеатры. На втором месте по тратам на кино Москва — 1,7%, на третьем Санкт-Петербург — 1,5% от общих трат за год.

В пятёрке лидеров оказался Красноярск — 1,2%. Жители остальных городов России потратили в 2018 году на кино не более 1% от своих общих расходов.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

Как сообщало ИА REGNUM, 68% жителей России предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%.

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