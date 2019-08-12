Ростов-на-Дону, , 09:04 — REGNUM

В 11 млн рублей оценён визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов-на-Дону, который запланирован на октябрь текущего года. Об этом сообщил ряд ростовских массмедиа со ссылкой на диакона Андрея Кураева. Как пояснил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, Ростовская-на-Дону епархия действительно возьмёт на себя часть расходов, но конкретную сумму называть пока рано.

«Святейший Патриарх едет на Дон как долгожданный гость, и, конечно, правила любого и уж тем более южного гостеприимства предполагают встретить его достойно. Что-то оплачивают сами гости, что-то — принимающая сторона. Часть расходов по размещению и прочим обстоятельствам берет на себя епархия. Это обыкновенные истины обыкновенного гостеприимства, и никакой Америки мы тут не открываем. Точное количество гостей мы узнаем только ближе к октябрю. А сумму расходов подведем после визита», — прокомментировал появившуюся в СМИ информацию собеседник портала 161.ru.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что о визите Патриарха Кирилла в Ростов-на-Дону стало известно в апреле текущего года. Ожидается, что 27 октября 2019 года будет освящён ростовский кафедральный собор по случаю завершения реставрационных работ, продолжавшихся на протяжении шести лет. В настоящее время общая стоимость реставрации собора оценивается в 1 млрд рублей.

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