Пермь, , 08:49 — REGNUM

В Пермскую гордуму внесен проект документа, где речь о подорожании проезда в общественном транспорте с 1 января 2020 года на 8 рублей. Предложение внесено главой города Дмитрием Самойловым.

Проезд в общественном транспорте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно проекту решения гордумы, опубликованному на сайте, тариф на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми должен составить 28 рублей; тариф на перевозку одного места багажа — 14 рублей.

Льгота в 4 рубля предоставляется при оплате проезда бесконтактной банковской картой и транспортной картой.

Стоит отметить, сейчас стоимость проезда в трамваях и автобусах — 20 рублей.