Ашхабад, , 08:41 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый Каспийский экономический форум, в котором принимают участие представители правительств прикаспийских стран. Об этом 12 августа сообщает агентство «Туркмения сегодня».

В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспия открылась международная конференция «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».

Туркменский лидер отметил, что новый формат партнерства прикаспийских стран должен заложить фундамент для будущей долгосрочной совместной работы. По его мнению, основой экономического развития региона должны стать энергетические ресурсы Каспия.

Отметим, 10−11 августа в Туркмении в рамках Каспийского экономического форума прошли двусторонние и многосторонние встречи деловых кругов и представителей власти из прикаспийских стран.

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