Орск, Оренбургская область, , 08:35 — REGNUM

В Орске Оренбургской области заявили о том, что производство на заводе синтетического спирта возобновят. Судьба предприятия обсуждалась 11 августа во время визита врио губернатора Дениса Паслера в Орск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Разговор велся за закрытыми дверями. После совещания с участием представителей кредитно-финансовых и экспортных организаций генеральный директор ЗАО «Завод синтетического спирта» Олег Баклаженко заявил: «Итог встречи — будем запускать производство!»

Стоит отметить, завод синтетического спирта — единственный в России производитель изопропилового спирта сегодня фактически простаивает. Причина тому — отсутствие сбыта из-за демпинговых цен, предлагаемых конкурентами, в первую очередь китайскими производителями.

Добавим, в июне 2019 года встал на плановый капитальный ремонт, который из-за финансовых трудностей был осуществлен по-минимуму. Завод проводит мероприятия, направленные на подготовку к осенне-зимнему периоду, и по-прежнему имеет техническую возможность для запуска основного производства.