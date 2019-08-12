Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) планирует модернизировать производство главной обогатительной фабрики АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» в Узбекистане, сообщили в пресс-службе российской компании.

Модернизация медной обогатительной фабрики состоится в рамках контракта, подписанного руководством обоих компаний. УЗТМ планирует поставить в Узбекистан 20 автоматизированных дробильных комплексов, 30 грохотов и две шаровые мельницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года представители АО «Тяжмаш» и ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» подписали контракт на поставку из России шести рудоразмольных мельниц в комплекте с синхронными электродвигателями.

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