Москва, , 07:45 — REGNUM

В Москве дорожные службы для удобства и пешеходов, и пассажирвов городского транспорта, и автомобилистов перенастроили режим работы светофоров на 34 пешеходных переходах, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, на 17 зебрах увеличена продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 — снижено время ожидания зеленого света.

Корректировка работы светофоры произошла на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской улице и др.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в Москве режим работы светофоров был изменен более чем на 1000 пешеходных переходов.

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