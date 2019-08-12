Пекин, , 07:43 — REGNUM

Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.

По словам собеседника издания, банк активно работал над этим вопросом с 2018 года, собственная криптовалюта уже «близка к выпуску».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, решение Народного банка Китая начать проект запуска в оборот собственной цифровой валюты (CBDC) похоже на следование принципу «не можешь запретить — возглавь».

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