Сеул, , 07:18 — REGNUM

В августе 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи вновь сократился из-за замедления производства полупроводников и вялого экспорта в Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 10 августа экспорт товаров из страны составил $11,5 млрд, что на 22,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднедневной экспорт также сократился на 17,2%.

Известно, что экспорт страны продолжает падать на протяжении восьми месяцев подряд с декабря 2018 года.

Экспорт полупроводников сократился на 34,2%, нефтепродуктов — на 26,3%, автомобилей — на 6%.

Кроме того, экспорт в Китай сократился на 28,3%, Японию — на 32,3%, США — на 19,5%, Европу — на 18,7%, во Вьетнам — на 1,6%.

В период с 1 по 10 августа импорт товаров в Южную Корею составил $14,2 млрд, что на 13:2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт из Японии сократился на 18,8%, Китая — на 11,1%, стран Ближнего Востока — на 19%, Европы — на 9%. С другой стороны, импорт из США увеличился на 3%, Канады — на 117,8%.