Курган, , 07:14 — REGNUM

В Кургане реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха будет производить фирма из челябинского города Копейска. Решение конкурсной комиссии опубликовано на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирма ООО «Паруйр строй» из Копейска должна до 15 октября 2019 года положить плитку и заасфальтировать дорожки, убрать пни, подрезать деревья, сделать бордюры, соорудить газоны и сделать многое другое за 13,35 млн рублей.

ИА «Красная весна» отмечает, что ООО «Паруйр строй» взяло в 2019 году в Кургане семь подрядов по благоустройству и ремонту дворовых территорий, заключив с управлением дорожного хозяйства и благоустройства контракты на общую сумму в 52,8 млн рублей, один подряд с городским управлением капитального строительства на ремонт парка Победы на сумму 32,5 млн рублей, контракт с администрацией курганского года Шумихи, на 19,2 млн рублей. Есть у фирмы миллионные подряды с администрациями Мишкинского поселкового совета и Альменевского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кургану на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха и набережной реки Тобол выделены финансы из федерального бюджета в размере 65 млн рублей.

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