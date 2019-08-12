Пекин, , 06:40 — REGNUM

Китайско-германское совместное предприятие FAW-Volkswagen отзовет 4605 автомобилей Audi A4L в связи с риском утечки топлива, сообщает агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 16 августа и затронет произведенные в Китае седаны Audi A4L, произведенные с 28 апреля 2016 года по 20 сентября 2018 года, говорится в заявлении на сейте Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Причиной неисправности могла стать ошибка на производственной линии, в результате которой некоторые болты в системе подачи топлива на вышеупомянутых автомобилях могут со временем отвалиться, что представляет угрозу возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Beijing Hyundai Motor Co. также отзовет с китайского рынка 400 377 автомобилей из-за неисправности двигателя.

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