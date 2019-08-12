Пекин, , 06:34 — REGNUM

Компания Beijing Hyundai Motor Co. отзовет 400 377 автомобилей с рынка Китая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Отзыв начнется 17 августа и коснется 400 377 автомобилей модели Tucson, произведенных в период с 17 августа 2015 года по 18 сентября 2018 года. Как стало известно, эксплуатация автомобилей при низких температурах может приводить к неисправности двигателя. Производитель заменит дефектные детали бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, автопроизводитель Dongfeng Honda Automobile Co. Ltd. также отзовет с рынка Китая почти 30 тыс. седанов Inspire из-за неполадок двигателя.

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