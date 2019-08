Пекин, , 06:26 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Dongfeng Honda Automobile Co. Ltd., являющийся совместным предприятием China's Dongfeng Motor Corp. и Japan's Honda Motor Co., отзывает 29 297 седанов Inspire из-за неполадок двигателя, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 30 августа и распространяется на седаны, произведенные в период с 8 марта 2018 года по 8 августа 2019 года, говорится на сайте Государственной администрации рыночного регулирования КНР. Инженерная неисправность двигателя может привести к угрозе безопасности пассажиров и водителя. Компания установит новые агрегаты бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, компания GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd. также отзывает 9052 автомобиля модели Compass 2019 года из-за неисправности программного обеспечения двигателя.

