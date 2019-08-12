Пекин, , 06:17 — REGNUM

Китайский автопроизводитель GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd. заявил об отзыве 9052 автомобилей в связи с проблемами с программным обеспечением модуля управления мощностью, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Отзыв начался 9 августа и касается автомобилей модели Compass 2019 года, оснащенных двигателем 1.3T и произведенных в период с 28 февраля по 25 июля 2019 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Дефектное программное обеспечение модуля контроля управления мощностью в некоторых автомобилях может привести в поломкам двигателя, а также угрожать безопасности пассажиров и водителя. Автопроизводитель заменит дефектное ПО бесплатно.

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