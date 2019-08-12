Пекин, , 06:09 — REGNUM

Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, 9 августа юань ослаб на 97 базисных пунктов до отметки 7,0136 за доллар США. Еще два месяца назад такое падение курса китайской валюты казалось немыслимым, однако торговые войны с США сделали свое дело.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китая в манипулировании курсом его национальной валюты в угоду его экономическим интересам после того, как США объявили о намерениях ввести дополнительные пошлины на китайские товары.

Китай отреагировал на это еще более резким снижением курса юаня при формальном отрицании обвинений в манипулировании курсом валют.

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