Якутск, , 06:07 — REGNUM

Права резидентов ТОСЭР «Южная Якутия» Нерюнгринского района нарушены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В ходе проверки установлено, что администрация муниципального округа в пределах ТОСЭР «Южная Якутия» выдала заявителям в безвозмездную аренду участок земли.

По информации прокуратуры, такое действие препятствует реализации прав собственников ТОСЭР, их инвестиционной деятельности и договор аренды нарушил закон о территориях опережающего социально-экономического развития РФ.

Надзорный орган добился расторжения договора, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Южная Якутия» создана в 2016 году, она является лидером по реализации инвестпроектов.