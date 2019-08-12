Казань, , 05:10 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии признал банкротом и ввёл конкурсное производство в отношении последней компании группы «Фон» — одноимённого ООО, выступавшего застройщиком проблемного ЖК «МЧС», инвестором которого выступало ГУ МЧС по РТ. Решение суда пока не изготовлено и не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве в адрес ООО поступил в конце марта 2018 года от ООО «Профиль Финанс» из Татарии. Определением суда заявление было принято как вступление в дело о банкротстве, так как на тот момент к застройщику уже имелись претензии. В начале июля 2019 года стало известно, что стороны заключили мировое соглашение, но за неделю до этого аналогичный иск о банкротстве поступил от дольщицы ООО «Фон» — Елены Ноздриной. 9 августа 2019 года суд решил — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Решение ещё не изготовлено.

Напомним, одна из проблемных строек ООО «Фон» — ЖК «МЧС», часть помещений которого требует закрепить за собой ГУ МЧС по РТ, выступавшее инвестором нескольких домов.

Читайте также: МЧС требует от застройщика 219 млн убытков и долю в казанском ЖК «МЧС»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некогда группа «Фон», созданная Анатолием Ливадой, который проходит обвиняемым по делу о хищении 2,3 млрд рублей у 3,2 тыс. дольщиков, обеспечивала не менее 20% рынка новостроя Казани. ООО «Фон» было учреждено в 1995 году и по сведениям, что излагались в рекламных буклетах общества, она построила более 70 многоэтажек, а также различные коммерческие объекты. Помимо ООО, в группу входили стройуправление, завод по выпуску стройматериалов, но фирмы на сегодня на разных стадиях банкротства, а то и ликвидации. Сам Ливада — фигурант уголовного дела и банкрот как физлицо. До 12 сентября 2019 года продлится этап процедуры реализации имущества банкрота, среди кредиторов которого оказалось и ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие».

Читайте также: «Мыльные пузыри» строительной пирамиды Ливады: кто у дольщиков 2 млрд украл