Нижний Новгород, , 04:38 — REGNUM

Нижегородские депутаты заочным голосованием одобрили поправки в бюджет, дополнив его почти на 1,1 млрд рублей за счёт выделения городу из областного бюджета межбюджетных трансфертов на содержание улично-дорожной сети и строительство сооружений на водопроводной станции «Слудинская». Дополнительные транши позволили увеличить доходную часть бюджета почти на 400 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На улично-дорожную сеть дополнительно направят 828,8 млн рублей, а в 279,7 млн рублей обойдётся возведение сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в канализацию города на станции «Слудинская».

В начале года сроком на девять месяцев были заключены контракты на содержание улиц на сумму 1,333 млрд рублей. Из общего объёма средств по этой статье в размере 1,703 млрд рублей областной бюджет предоставил 1 млрд рублей, а остальная сумма — средства бюджета города. Новые контракты будут заключены ещё на девять месяцев — до 1 июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году содержание городских дорог обойдётся бюджету в 1,7 млрд рублей. После корректировок бюджет города на 2019 год имеет следующие параметры: доходы — 34 442467504,86 рубля, расходы — 35 796464052,83 рубля, дефицит — 1 353 996 547,97 рубля. На 2020 год доходная часть пока составляет 30723259982,47 рубля, расходная — 30 691 416 477,13 рубля, то есть бюджет имеет профицит — 31843505,34 рубля. На 2021 год бюджет пока по плановым показателям также принят с превышением доходов над расходами.

Ранее сообщалось, что в текущем году ремонтные дорожные работы в регионе стали дешевле на 7,7% — по 7,34 млн рублей за каждый километр.

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