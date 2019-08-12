Пекин, , 03:34 — REGNUM

Располагаемый доход на душу населения в Китае взлетел почти в 60 раз за прошедшие семьдесят лет благодаря устойчивой экономической экспансии страны, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

В 1949 году подушевой доход населения составлял 49,7 юаней, а спустя почти 70 лет, в 2018 году достиг 28 200 юаней (около $4030). Таким образом рост составил 59 раз с учетом инфляции, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Устойчивый рост доходов привел к увеличению потребления и трат. Потребление китайских жителей на душу населения взлетело с 88,2 юаней в 1956 году до 19 853 юаней в 2018 году, увеличившись в 28,5 раз, сообщили в национальном бюро статистики.

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