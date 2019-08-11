Псков, , 15:38 — REGNUM

В Псковской области в 2018 году жилищное строительство показало рост на 15,5%, в первом полугодии 2019 года — на 38%. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, поздравляя строителей сегодня, 11 августа, с профессиональным праздником.

Строительство жилья

По словам Ведерникова, в рамках национального проекта в Псковской области до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн. кв метров жилья, построить восемь детских садов, пять школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр.

По данным Псковстата, в первом полугодии 2019 года организациями всех форм собственности построено 1786 квартир общей площадью 136,2 тыс. кв метров (в 2018 году было построено 235,8 тыс. кв метров жилья). При этом индивидуальные застройщики возвели около 78,5 тыс. кв метров жилья — это 57,6% от всех введённых в первом полугодии жилых площадей.