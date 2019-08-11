Вашингтон, , 14:27 — REGNUM

Российская Федерация впервые за последние восемь лет обогнала Саудовскую Аравию по объему международных резервов, куда включается валюта, золото и специальные права заимствования, может обогнать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает сегодня, 11 августа, американское агентство Bloomberg.

Золото Stevebidmead, pixabay, cc0

По данным агентства, в ближайшее время Россия практически наверняка обгонит Саудовскую Аравию по объему международных золотовалютных резервов и причина тому в нестабильности на рынке нефти.

За последние четыре года международные резервы России выросли на 45%, достигнув $518 млрд в июне 2019 года. Параллельно с этим золотовалютные резервы Саудовской Аравии сокращаются и сейчас составляют $527 млрд.

Все дело в том, что саудиты вынуждены использовать собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть. Россия же ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций и падения цен на нефть.

Рынок нефти в ближайшее время вряд ли взлетит, так как интенсивность торговых войн нарастает. то есть саудитам и дальше придется тратить свои резервы. Это значит, что Россия в скором времени займет четвертое место в рейтинге международных резервов. Первое место в данном рейтинге возглавляет Китай с огромным отрывом. Затем идет Япония и Швейцария.