Вашингтон, , 08:50 — REGNUM

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.

Первое место в рейтинге с общим состоянием в 191 млрд долларов удерживает американская семья Уолтонов, являющаяся владельцем супермаркетов Walmart, которая на 39 млрд увеличила за год свое состояние.

Второе место с совокупным состоянием 127 млрд долларов заняла семья Марс, являющаяся производителем шоколадных батончиков Mars, которая поднялась на одну строчку рейтинга, прибавив за год к своему состоянию 37 млрд долларов.

На третью строчку, соответственно, опустились братья Кох, владеющие нефтехимической корпорацией Koch Industries и увеличившие свой капитал за год на 24 млрд долларов до общей суммы 124,5 млрд долларов.

Четвертое место у королевской династии Аль-Сауд из Саудовской Аравии, которая имеет состояние 100 млрд долларов.

Пятую позицию заняли братья Ален и Жерар Вертмейеры, владеющие модным домом Chanel. Их совокупное состояние составляет 57,6 млрд долларов.

Шестая позиция досталась семье Дюма — владеющей модным домом Нermes (53, 1 млрд долларов), седьмая у трех бельгийских династий Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, — которые контролируют пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд долларов).

Восьмое место занято немецкими семьями Берингер и фон Баумбах, являющихся владельцами фармацевтического концерна Boehringer Ingelheim (51,9 млрд долларов). На девятом — семья Амбани, которая контролирует индийскую промышленную группу Reliance Industries (50,4 млрд долларов).

На последнем месте десятки лидеров семьи Каргилл и МакМиллан, владеющие продовольственной компанией Cargill ($42,9 млрд долларов).

Остальные 15 позиций занимают богатейшие семейства из Гонконга, Канады, Швейцарии, Таиланда, Италии, Германии, Франции, Великобритании и Индонезии.

Отметим, в списке 25 самых богатых семей мира нет ни одной российской семьи.