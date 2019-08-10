Цхинвал, , 21:38 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Южной Осетии, в сравнии с последним полугодием 2018 года, увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также возросли налоговые поступления бизнеса в государственную казну республики. Об этом сообщило 10 августа ИА «Рес» со ссылкой на слова начальника управления малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Южной Осетии Сослана Мамитова.

Как отметил Мамитов, за последние полгода налоговые платежи малого и среднего бизнеса в государственный бюджет Южной Осетии составили 81 млн рублей, что на 18,3 млн руб. больше по сравнению с показателями прошлого года. В первом полугодии 2019 года в республике действовало 1714 субъектов малого и среднего бизнеса, что больше на 44 субъекта, чем в последнем полугодии 2018 года.

Мамитов указал, что положительная динамика в показателях малого и среднего бизнеса наблюдается последние несколько лет. Отчасти это вызвано повышением заработной платы в последние годы работникам бюджетной сферы, а также выдачей льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.