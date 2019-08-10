Пекин, , 20:35 — REGNUM

В рамках общей кампании по снижению налоговой нагрузки на юридических и физических лиц власти китайской столицы снизили начисление налогов и сборов более, чем на 100 млрд юаней; при этом размер сокращенных поступлений от подоходного налога с граждан почти достиг 55 млрд юаней, сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на отчет об исполнении бюджета управления финансов Пекина.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную тенденцию в налогообложении предприятий и граждан заместитель руководителя управления Хань Цзе назвала «важными шагами по реализации активной финансовой политики», которая включает реформу индивидуального сектора с сокращением взносов на социальное страхование и подоходных налогов с предприятий.

Ожидается, что по итогам 2019 года налоги и денежные сбору в Пекине будут дополнительно сокращены на 180 млрд юаней.