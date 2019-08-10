Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в связи с поставкой некачественного дизельного топлива муниципальному предприятию «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в 2016 году МП заключило договор на поставку дизельного топлива для муниципального транспорта. Вместо поставки соответствующего техническим характеристикам топлива поставщик поставил дизель, не соответствующим требованиям ГОСТа. Уточняется, что это было сделано с целью хищения средств. Использование такого топлива привело к поломкам автобусов.

Ущерб, причинённый транспортному предприятию, оценивается в 193,6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Компания — поставщик дизельного топлива не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года НПАТ так и не вышел на безубыточную работу. Убыток компании без учёта бюджетного финансирования составил 530 млн рублей, а с учётом помощи бюджета — 20,6 млн рублей. Кредиторская задолженность НПАТ на начало 2019 года составила 1 млрд 29 тыс. рублей.