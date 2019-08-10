Киев, , 15:07 — REGNUM

Совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий создали Украина и Турция. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В состав совместного предприятия вошли турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, и украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома».

Отмечается, что компании решили объединить производственные мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для своих армий.

Поясняется, что такое объединение позволит отойти от стандартных контрактов купли-продажи вооружений и перейти к принципиально новому типу сотрудничества — синергии технологий в оборонной сфере и сочетанию передовых разработок обеих стран-участниц совместного предприятия.

Также сообщается, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения, который сможет вести разведку на больших высотах, развивая при этом значительную крейсерскую скорость. Кроме того, БПЛА сможет наносить удары по целям, используя широкий спектр высокоточного вооружения.

Ожидается, что с помощью разработок нового совместного предприятия армии Украины и Турции смогут повысить свою обороноспособность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании Украиной и Турцией протокола о совместном использовании и изучении космоса.

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