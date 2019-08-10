Ижевск, , 14:21 — REGNUM

В Удмуртии по итогам 2018 года число психических расстройств у пациентов, которые выявлены впервые, исключая заболевания, связанные с употреблением психотропных веществ, в течение года выросло на 19,1% по сравнению с данными за 2017 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ за 2018 год.

По данным министерства, в регионе число пациентов с психическими расстройствами выросло на 123 человека в течение года, показатель увеличился с 42,4 до 50,6 на 100 тыс. населения. Всего психическими расстройствами в республике страдают 765 человек. В том числе психозы и состояния слабоумия выявлены у 540 граждан, что на 77 человек или на 16,6% больше, чем в предыдущем году. Показатель увеличился с 30,6 до 35,7 на 100 тыс. жителей республики.

В то же время число пациентов, обратившихся за помощью в связи с психическими расстройствами, сократилось на 807 человек или на 2,1%. Количество обратившихся пациентов с психозами и слабоумием выросло на 25 человек или на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Удмуртии четыре медицинских организации психиатрического профиля объединяют в одно юридическое лицо. К Республиканской клинической психиатрической больнице минздрава Удмуртии присоединят Первую республиканскую психоневрологическую больницу, Третью республиканскую психиатрическую больницу и Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер.